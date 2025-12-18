Oggi, quindici anni fa, l'Inter saliva sul tetto del mondo vincendo il Mondiale per Club dopo una finale a senso unico contro il Mazembe. Una ricorrenza che Marco Materazzi ha voluto ricordare su Instagram: "Mondiale per Club vibes. 18.12.2010 Inter Campione del Mondo. Inter Campione di tutto", ha scritto Matrix a corredo della foto che lo ritrae mentre applaude Samuel Eto'o, intento ad esultare. 

Sezione: Copertina / Data: Gio 18 dicembre 2025 alle 15:03
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
