In campo, la differenza è apparsa a dir poco evidente, e il risultato finale di 4-0 non lascia troppi spiragli per delle repliche. Ciononostante, lo Slovan Bratislava, che chiuderà la League Phase di Champions League ospitando l'Inter il 27 gennaio, incassa belle parole da partite del tecnico della Roma Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa successiva alla gara dell'Olimpico: "Abbiamo fatto un'ottima gara noi, non era facile per loro. Ha buone caratteristiche, siamo stati bravi noi. La squadra può crescere, mi è piaciuta. Ha dei valori validi".