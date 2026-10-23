Il Borussia Monchengladbach spezza la maledizione e cancella il numero 0 dal conteggio dei punti in classifica in Bundesliga. La compagine allenata da Blessin, infatti, porta a casa il bottino pieno a seguito di una frizzante vittoria per 2-3 in casa dello Stoccarda, tra i prossimi avversari dell'Inter in Champions League. A passare in vantaggio sono però i padroni di casa con la rete della punta di diamante Demirovic, il quale realizzerà la sua personale doppietta nell'ultima fase della partita. Le due marcature messe a segno dal bosniaco risulteranno tuttavia inutili visti i sigilli messi a segno da Scally, Machino e Moyha.