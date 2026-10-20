E' Serhou Guirassy l'eroe di serata per il Borussia Dortmund. Il guineano ha segnato il quinto e il sesto gol della sua stagione nella vittoria dei tedeschi sul campo del Sabah per 1-2. A inframezzare i due gol di Guirassy, al 10' e al 53', il momentaneo pareggio di Aden McCarthy. Tre punti che consentono alla squadra di Kovac di salire a quota 6 punti, fermo al 3 invece il Sabah.

Sul campo del Fenebahce, invece, risultato a sorpresa, con lo Slavia Praga che è riuscito a uscire indenne dallo stadio dei gialloblu. Dopo il doppio vantaggio al 4' con Aydin e all'11' con Greenwood, i cechi sono stati bravi a rimanere in partita e ad accorciare con Provod al 15'. Al 90' il pareggio di Kacor per il 2-2 finale. Primo punto per gli ospiti, i turchi invece ne hanno due.