La vittoria storica ottenuta sul campo dell'Inter non significa in automatico che il Club Brugge debba battere anche il Lens, nella terza giornata della League Phase di Champions. A dirlo è Ivan Leko, tecnico dei belgi, nella conferenza stampa della vigilia: "Non sono d’accordo sul fatto che i tre punti siano obbligatori. Analizzando questa partita, si nota che i nomi sono meno altisonanti di quelli di Liverpool, Inter, Barcellona o Arsenal. Tuttavia, osservando quattro o cinque match del Lens, si capisce come la squadra stia giocando in Ligue 1 sotto la guida del nuovo tecnico: è più forte di quanto si pensi. Non ci sono vere e proprie stelle, ma la squadra è molto efficace nel pressing e nei duelli. La scorsa settimana abbiamo vinto in casa dell’Inter, ma ora ci troviamo di fronte a una situazione insidiosa; ne abbiamo parlato con i giocatori nei giorni scorsi. In Champions League, il Club non deve sottovalutare nessuno".

Certo, il 4-3 di San Siro sarà una bella spinta per Vanaken e compagni, ammette Leko: "Questa partita è cruciale. Un risultato come quello contro l'Inter fa sognare tutti, ma dobbiamo mantenere l'umiltà. D'altra parte, amiamo giocare in casa, in uno stadio Jan Breydel gremito. Negli ultimi anni abbiamo già dimostrato il nostro valore in questo impianto. Potrebbe essere una grande serata per noi".