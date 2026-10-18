Dopo una serie di quattro vittorie consecutive, è arrivata una sconfitta per lo Stoccarda sul campo dell'Amburgo. I tedeschi si presenteranno a San Siro il prossimo 25 novembre per sfidare l'Inter in Champions. Qualche giorno fa lo Stoccarda ha vinto in Europa per 3-0 sul campo dello Slovan Bratislava che, tra l'altro, sarà anche l'avversario dei nerazzurri a gennaio.