La notizia del resto delle gare del mercoledì della terza giornata della League Phase di Champions League è legata alla grande vittoria per 4-1 del Como che ha letteralmente asfaltato il Manchester United al termine di una partita a dir poco sontuosa da parte degli uomini di Cesc Fabregas, trascinati dalla doppietta di Nico Paz. A segno anche Tasos Douvikas e Jacobo Ramon per un'altra notte da leoni dei lariani. Arriva anche il primo, storico successo del LASK Linz che sbanca l'Alvalade di Lisbona battendo per 3-2 lo Sporting.

Il Club Brugge, dopo aver battuto l'Inter, ci ha preso gusto e tra le mura amiche del Jan Breydel regola con un netto 3-0 il Lens. Il big match tra Bayern Monaco e Arsenal termina sul 2-2, con Declan Rice che aggancia i bavaresi all'82esimo. Vittorie di largo margine per il Real Madrid che regola l'RB Lipsia con un 4-1 e per l'Aston Villa che infligge un impietoso 3-1 al Viking Stavanger. Quattro gol anche per il Galatasaray che è andato a espugnare il campo del Lille. Vittoria di misura, infine, per il Betis contro il Feyenoord.

Ecco il quadro dei risultati del mercoledì:

Como-Manchester United 4-1

Lille-Galatasaray 2-4

Bayern Monaco-Arsenal 2-2

Sporting Lisbona-LASK Linz 2-3

Betis-Feyenoord 1-0

Aston Villa-Viking Stavanger 3-1

Club Brugge-Lens 3-0

Real Madrid-RB Lipsia 4-1