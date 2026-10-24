La Fondazione VfB 'Breastring of Hearts', legata allo Stoccarda, lancia una nuova campagna di beneficenza insieme al suo partner VIPrize, unendo il fascino della Champions League all'impegno sociale. I tifosi avranno la possibilità di assistere dal vivo alla partita che vedrà la squadra di Sebastian Hoeneß affrontare l'Inter il prossimo il 25 novembre 2026 a San Siro per la quinta giornata di Champions League: il primo premio include due biglietti per la partita, oltre a viaggio e soggiorno in hotel per due persone; in più, sarà possibile vincere merchandising esclusivo degli Schwaben e speciali articoli da collezione.

Chiunque darà il suo contributo all'associazione riceverà gadget esclusivi del club. Al termine della campagna, il vincitore del primo premio verrà estratto a sorte tra tutti i biglietti venduti. La campagna si concluderà domenica 15 novembre 2026 inclusa. La fondazione è impegnata in numerosi progetti che promuovono opportunità educative, sanitarie e di inclusione sociale, e si dedica a dare potere alle persone e a creare opportunità per loro.