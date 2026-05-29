Se il futuro della panchina dell'Inter non è in discussione (Cristian Chivu si è ampiamente guadagnato la conferma nonché il rinnovo di contratto che dovrebbe essere ufficializzato a breve fino al 2028 con tanto di aumento) sul prossimo allenatore dell'Inter Under 23 ci sono ancora delle ipotesi, ma non delle certezze.

Inter Under 23, nuovo nome per la panchina

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo canale X, infatti, Daniele Galloppa è uno dei candidati per sedersi sulla panchina della seconda squadra nerazzurra, attualmente occupata da Stefano Vecchi. Galloppa ha appena ottenuto una grande vittoria alla guida della Fiorentina Primavera, conquistando ieri il campionato nella finale contro il Parma (2-1 il risultato).