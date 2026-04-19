Quella di oggi in casa Inter è stata una mattinata a tinte nerazzurre per celebrare il mondo degli Inter Club. A Milano è andato in scena il Workshop dedicato ai presidenti e membri dei direttivi dei Club, evento a cui hanno partecipato in 350 rappresentanti provenienti da tutto il mondo, compresi i soci di 20 Inter Club del coordinamento estero.

"La giornata - informa il club nerazzurro in una nota ufficiale - si è aperta con la presentazione degli straordinari risultati della stagione 2025/26: la galassia Inter Club ha raggiunto cifre decisamente significative, con 203.673 membri e 1082 club presenti in tutto il mondo, con 73 paesi diversi rappresentati e oltre 25mila iscritti fuori dall'Italia. Numeri importanti per gli Inter Club, che hanno superato quota 200mila soci per la quarta stagione consecutiva. L'incontro è proseguito con uno sguardo verso i progetti futuri: ai presenti sono state presentate le novità previste per la stagione 2026/27, alle quali si è aggiunto un focus a proposito della biglietteria dedicata agli Inter Club".

Presente all'evento anche il Presidente e CEO interista Giuseppe Marotta: "I soci Inter Club rappresentano il cuore pulsante del nostro tifo. I numeri straordinari raggiunti anche questa stagione ci permettono di continuare a posizionarci tra i migliori club a livello mondiale. Questi risultati sono il frutto del grande senso di appartenenza dei tifosi ma anche del lavoro costante che l’Inter ha sempre portato avanti per valorizzare e far crescere questo progetto. In questo percorso di attenzione e vicinanza sono felice di sottolineare la presenza qui oggi del Gruppo Sordi Interisti. Questo rappresenta a pieno il DNA e i valori dell’Inter che portiamo avanti con decisione: essere un Club inclusivo, capace di rappresentare e accogliere tutti. In quest’ultima stagione, ci siamo impegnati sempre di più – io in prima persona – per rafforzare i momenti di incontro e dialogo con gli Inter Club: in occasione delle gare in trasferta dedichiamo sempre del tempo agli Inter Club della zona, a gennaio abbiamo ospitato una delegazione di referenti regionali al nostro BPER Training Centre e - grazie al progetto Inter Legend a cui abbiamo ridato nuova linfa con il supporto di Francesco Toldo - a partire da questa stagione abbiamo sempre più ambasciatori nerazzurri in Italia e nel mondo per rafforzare ulteriormente il legame tra l’Inter e i tifosi Inter Club".

La giornata si è conclusa con la consegna degli Inter Club Awards 2026, premi per alcuni Club che si sono distinti per meriti speciali nel corso di questa stagione:

• Biggest Membership Club, per il club più numeroso: INTER CLUB ALBANIA

• Youngest Membership Club, per il club con la percentuale di soci più giovani: INTER CLUB PEGASO NICOLA BERTI

• Best Digitalized Club, per il club con la percentuale più alta di soci profilati digitalmente e iscritti alla Loyalty Interista: INTER CLUB MODENA INTERISTA

• Most inclusive Club: INTER CLUB GRUPPO SORDI INTERISTI, composto da una maggioranza di soci non udenti)

• Charity hero: INTER CLUB FACCHETTI OF NEW JERSEY, club da anni impegnato nell'organizzazione di un gala dinner benefico a New York

• Lifetime Achievement: SERGIO BERTOLDI, da 40 anni parte del consiglio direttivo dell'Inter Club Cornaredo, ha svolto anche il ruolo di steward e ha collaborato con il centro coordinamento

Il Workshop è terminato con un momento unico ed emozionante: al Presidente e CEO Giuseppe Marotta si sono uniti il Vice President Javier Zanetti e Francesco Toldo per un saluto e a sessione dedicata di foto e autografi con i 350 presidenti e membri dei direttivi presenti. Un Meet&Greet speciale, in cui i rappresentanti del mondo Inter Club hanno potuto condividere la propria passione nerazzurra con le due Legend.

Una giornata indimenticabile che ha voluto celebrare gli Inter Club, uno dei veri e propri cuori pulsanti del mondo nerazzurro.