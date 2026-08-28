Il Cagliari insiste per Yanis Massolin e la trattativa con l’Inter continua a procedere. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i contatti tra i due club sono andati avanti anche in serata e nelle ultime ore sono stati compiuti ulteriori passi verso un’intesa. Il club rossoblù ha individuato nel trequartista francese classe 2002 un profilo interessante per rinforzare la rosa e sta cercando di accelerare per portarlo in Sardegna.

Cifre e modalità

La formula sulla quale le parti stanno lavorando è quella di un prestito con diritto di riscatto. Tra Massolin e il Cagliari esisterebbe già una bozza d’accordo, elemento che facilita il lavoro della società sarda. Il passaggio ancora da completare riguarda invece l’intesa definitiva tra i due club.

Restano vive le piste francesi

Sul giocatore continuano a esserci anche alcune società francesi, che nei giorni scorsi avevano manifestato interesse per un trasferimento temporaneo. Il Cagliari, però, ha aumentato il pressing e prova ora a chiudere l’operazione prima che possano inserirsi nuovamente le concorrenti. Le prossime ore potrebbero quindi essere decisive per il futuro di Massolin, con Inter e Cagliari sempre più vicine alla definizione dell’affare.