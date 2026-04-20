Alessandro Bastoni sarà valutato domani mattina, ma le chance di vederlo domani a disposizione di Cristian Chivu per la sfida di Coppa Italia contro il Como riguardano esclusivamente la panchina. Queste le ultime indicazioni provenienti da Appiano Gentile e riportate da Sky Sport: sarà out Lautaro Martinez mentre è pienamente recuperato Yann Bisseck che si candida ad una maglia da titolare per il match contro i lariani, entrando in ballottaggio con Francesco Acerbi. Davanti scalpita Yoan Bonny che potrebbe comporre il tandem con Marcus Thuram lì davanti.