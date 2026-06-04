La FIGC ha aggiornato sulla situazione dell'Italia dopo l'allenamento odierno. La Nazionale perde per infortunio Luigi Cherubini, esterno offensivo della Roma, che in questa stagione si era trasferito in prestito alla Sampdoria. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Si è svolto regolarmente l’allenamento degli Azzurri di ritorno dalla trasferta in Lussemburgo. Il Ct Silvio Baldini ha guidato il gruppo con tutti i calciatori a disposizione, fatta eccezione per Luigi Cherubini che, avendo accusato un risentimento muscolare nella gara di ieri ed essendo stato ritenuto indisponibile per la prossima partita contro la Grecia, ha lasciato il ritiro di Coverciano in accordo con il club".

L'elenco aggiornato dei convocati

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Niccolò Fortini (Fiorentina), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).