Altro premio internazionale e prestigioso per l'Inter. Nella giornata di oggi, giovedì 4 giugno, il CEO Giuseppe Marotta ha ritirato, l'onorificenza assegnata dal Corpo Consolare di Milano e della Lombardia. Premio che, insieme a quello di New York, è "uno dei più prestigiosi e numerosi al mondo".

"Si tratta di un ente che segue con attenzione le realtà che contribuiscono a promuovere i valori di eccellenza, impegno, coesione e identità del territorio attraverso lo sport. Per questo motivo il Corpo Consolare ha deciso di premiare l'Inter per la sua straordinaria stagione, terminata con la conquista del 21° Scudetto e della Decima Coppa Italia: traguardi eccezionali, dal significato molto importante per l'immagine internazionale della città di Milano, della Lombardia e dell'Italia intera", si legge su Inter.it.

Le parole di Marotta

Dopo aver ritirato il premio, il Presidente Marotta ha dichiarato quanto segue: "Per me è un onore ricevervi qui nella nostra casa a nome del Club, alla presenza di tutti i trofei vinti durante i nostri 118 anni di storia. L’Inter è stata fondata il 9 marzo 1908, con la volontà di creare un Club aperto anche ai calciatori stranieri e dare così la possibilità ad atleti di tutto il mondo di poter scendere in campo con la maglia di FC Internazionale Milano. Internazionale: il nostro nome non è frutto di una scelta casuale, ma una vera e propria dichiarazione d'intenti: un manifesto culturale e sportivo. Nel corso della nostra storia hanno vestito il nerazzurro giocatori provenienti da ben 55 paesi, arricchendoci con la loro esperienza e cultura. I campioni stranieri non cancellano la nostra italianità, ma la valorizzano, sottolineando come Milano sia una metropoli aperta a tutti e costantemente proiettata verso il futuro. Per questo motivo, ricevervi oggi qui mi rende ancora più orgoglioso: la vostra presenza sancisce ancora di più il legame dell’Inter con il Mondo. Ci tengo a ringraziarvi a nome mio, della nostra proprietà Oaktree e di tutto il Club per questo prestigioso riconoscimento che punta l’attenzione sullo straordinario lavoro che mister Cristian Chivu e i giocatori hanno fatto sul campo, portandoci a sollevare due importanti trofei: lo Scudetto e la Coppa Italia. Questo riconoscimento sarà per noi uno stimolo per continuare ad eccellere in Italia e provare ad arrivare sempre più in alto anche a livello europeo e mondiale".

"Per noi è una grande soddisfazione essere qui all'Inter HQ per esprimere le nostre congratulazioni all'Inter per i traguardi raggiunti in questa stagione, il 21° Scudetto e la Coppa Italia numero 10. La diplomazia sportiva è una parte importante del nostro lavoro, perché tutti noi sappiamo che lo sport è un linguaggio universale, come può testimoniare il gruppo dei Consoli Generali presenti quest'oggi. Per la prima volta nella storia del Corpo Diplomatico della città viene assegnato un riconoscimento del genere a una società sportiva. Il corpo diplomatico di Milano è il più grande del Mondo insieme a quello di New York e ospita quasi 120 Paesi: tutte le culture del pianeta sono rappresentate in città e proprio per questo motivo abbiamo deciso di assegnare questo riconoscimento. I successi dell'Inter rappresentano molto più del semplice risultato sportivo: non è un caso che il calcio riesca a creare ciò che la filosofia classica definisce come "unità di destino": persone diverse che si riconoscono parte di una stessa storia, di uno stesso progetto, di una stessa identità e che provano un grande senso di appartenenza, esattamente ciò che succede con l'Inter. Il senso d'appartenenza non è solo sentimento, ma una responsabilità reciproca che si traduce in fiducia e coesione, così come dimostrano i traguardi raggiunti dal Club. Con questo omaggio desideriamo testimoniare la nostra stima: pur mantenendo la discrezione richiesta dalla nostra attività quotidiana, è nostro dovere essere presenti nei momenti che contribuiscono a rafforzare l'eccellenza e il prestigio della comunità e della città di Milano. Auguriamo all'Inter di raggiungere tantissimi nuovi traguardi: essere ambiziosi non è presunzione, ma significa migliorarsi costantemente giorno dopo giorno", ha aggiunto l'Avv. Verónica Crego, Presidente e Decana del Corpo Consolare di Milano e della Lombardia, Console Generale dell’Uruguay a Milano".