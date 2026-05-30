Daniele Galloppa, tecnico della Fiorentina Primavera, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, soffermandosi sul suo futuro. Negli scorsi giorni è stato anche accostato all'Inter U23: "Proverò a fare il primo saltino, sì. È il momento, abbiamo chiuso un ciclo".

Prima squadra? "È stato talmente rapido che non ho avuto il tempo di pensare ed è stato un bene. Ho capito che quando sali in prima squadra il campo rischia di diventare l’ultima cosa e questo da appassionato del mio lavoro un po’ mi rattrista", ha detto Galloppa.