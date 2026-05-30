Daniele Galloppa, tecnico della Fiorentina Primavera, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, soffermandosi sul suo futuro. Negli scorsi giorni è stato anche accostato all'Inter U23: "Proverò a fare il primo saltino, sì. È il momento, abbiamo chiuso un ciclo".
Prima squadra? "È stato talmente rapido che non ho avuto il tempo di pensare ed è stato un bene. Ho capito che quando sali in prima squadra il campo rischia di diventare l’ultima cosa e questo da appassionato del mio lavoro un po’ mi rattrista", ha detto Galloppa.
Sezione: Inter U23 / Data: Sab 30 maggio 2026 alle 15:40
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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