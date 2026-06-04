La prima Italia di Silvio Baldini si è appoggiata sulle spalle di Pio Esposito. L'attaccante dell'Inter ha infatti segnato l'unica rete dell'amichevole contro Lussemburgo, giocata in casa dei rivali e risolta dal gol del centravanti, un colpo di testa a incrociare su calcio d'angolo battuto da Pisilli. Curiosità: Esposito ha avuto lo stesso voto su tutti e tre i quotidiani sportivi.

Pio Esposito, le pagelle dei quotidiani sportivi

GdS - Esposito 7,5. Lo marcano in tre, non funziona: di tacco e in rovesciata sfiora la magia, di testa esulta. Il nostro 9 allarga i suoi confini.

CdS - Esposito 7,5. Ricomincio da Pio, determinante: sua la rete (la quarta all’ottava presenza) che sblocca partita e Nazionale. Terminale delle iniziative d’attacco, duella e dibatte su tutti i palloni. Il colpo di tacco (anche per come era stata costruita l’azione) meritava maggiore fortuna, finisce spesso soffocato nella muraglia lussemburghese.

Ts - Esposito 7.5. Pericoloso ogni volta che viene servito, con due colpi di tacco sfiora un gol da Mondiale e mette in condizione di segnare Pisilli, poi sblocca di testa in avvio di ripresa. Camarda (30’ st) 6 . Subito pericoloso di testa.

