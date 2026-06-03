Dopo la cessione virtuale, in attesa di diventare ufficiale, di Denzel Dumfries al Real Madrid è ovvio che in casa Inter ci sia una certa urgenza di trovare il sostituto del neerlandese. E anche i muri sanno che risponde al nome e cognome di Marco Palestra. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, oltre al forte interesse nerazzurro si conferma quello del Newcastle, che ha offerto 40 milioni all'Atalanta ottenendo in cambio un rifiuto, come prevedibile. Lo stesso giocatore non è convinto dell'ipotesi Magpies, scartata dunque a priori. Conferme anche su Manchester City e Arsenal, che per adesso si sono limitate a timidi monitoraggi. Ergo, nulla di serio sul fronte Premier League. Serissima è invece l'Inter, consapevole del fatto che la famiglia Percassi non voglia smuoversi dalla valutazione di 50 milioni di euro. Per questo l'idea in Viale della Liberazione sarebbe proporre 40 milioni più il cartellino di Matteo Cocchi, classe 2007 che piace ai bergamaschi più il 5% di una futura rivendita. E chissà se a queste condizioni a Zingonia aprirebbero le porte all'esterno, di ritorno da Cagliari e, parole sue, pronto per il salto in una big.

In questo contesto un ruolo chiave lo giocherà Alessandro Lucci, l'agente del 2005 di Buccinasco (e dello stesso Cocchi). Toccherà a lui provare a smussare gli angoli in questa trattativa e in tal senso la prossima settimana parlerà con la dirigenza bergamasca sia per Palestra, sia per il rinnovo fino al 2030 di Marco Carnesecchi. Il manager proverà a raggiungere un doppio accordo: sì alla firma del portiere, in cambio di maggiore flessibilità sul trasferimento dell'esterno. L'Inter aspetta, sa di avere una posizione importante in questa situazione ma anche di dover superare un muro, spesso invalicabile, come quello atalantino.