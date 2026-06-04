In virtù del gol decisivo segnato ieri sera in Lussemburgo, che ha regalato la vittoria alla Nazionale italiana sperimentale del ct ad interim Silvio Baldini, Francesco Pio Esposito è diventato il terzo giocatore nella storia azzurra a realizzare più di tre marcature con la maglia della selezione maggiore prima di compiere 21 anni, dopo Giuseppe Meazza (11) e Gianni Rivera (5).

Per la cronaca, l'attaccante dell'Inter ora è a quota quattro reti, messe a referto in otto presenze: le vittime dell'ex giocatore dello Spezia, prima dei lussemburghesi, sono state Estonia, Moldavia e Norvegia, tutte colpite nel girone di qualificazione al Mondiale chiuso amaramente al secondo posto. Prima della sciagurata notte di Zenica, dove, nella finale playoff contro la Bosnia, è sfumato definitivamente l'obiettivo di partecipare al torneo che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio. Lo riporta Opta.

