Tra i nomi finiti sotto ghigliottina azionata circa una settimana fa da Gerry Cardinale c'è anche quello di Igli Tare che, insieme a Giorgio Furlani, Massimiliano Allegri, Geoffrey Moncada, ha salutato Milanello e Casa Milan. Ma per il dirigente albanese le grane potrebbero essere anche altre. Secondo alcune indiscrezioni arrivate dall'Albania l'ex dirigente del club di Via Aldo Rossi sarebbe finito nel registro degli indagati della Procura speciale albanese contro la criminalità organizzata e la corruzione.

Secondo quanto venuto fuori, il nome di Tare "sarebbe emerso nel corso dell'indagine contro l'ex vice premier albanese Belinda Balluku, accusata inizialmente di 'violazioni in gare d'appalto'. Viceversa, Tare viene accusato di riciclaggio e corruzione".