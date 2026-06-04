Tra i nomi finiti sotto ghigliottina azionata circa una settimana fa da Gerry Cardinale c'è anche quello di Igli Tare che, insieme a Giorgio Furlani, Massimiliano Allegri, Geoffrey Moncada, ha salutato Milanello e Casa Milan. Ma per il dirigente albanese le grane potrebbero essere anche altre. Secondo alcune indiscrezioni arrivate dall'Albania l'ex dirigente del club di Via Aldo Rossi sarebbe finito nel registro degli indagati della Procura speciale albanese contro la criminalità organizzata e la corruzione.

Secondo quanto venuto fuori, il nome di Tare "sarebbe emerso nel corso dell'indagine contro l'ex vice premier albanese Belinda Balluku, accusata inizialmente di 'violazioni in gare d'appalto'. Viceversa, Tare viene accusato di riciclaggio e corruzione".

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 04 giugno 2026 alle 19:24
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi