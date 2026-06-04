Se in casa Inter si respirano fiducia e ottimismo in merito alla trattativa per Marco Palestra, nonostante le richieste sempre molto alte da parte dell'Atalanta, significa che rispetto alla scorsa estate con Ademola Lookman le possibilità di andare a dama stavolta sono concrete. Una sensazione condivisa anche dai bookmaker, che propongono una quota bassissima per questo matrimonio tra i campioni d'Italia e l'esterno  di Buccinasco.

QUOTA BASSISSIMA

Lottomatica, Goldbet e Planetwin365 propongono infatti il trasferimento dell'esterno all'Inter a quota 1.50, una valutazione particolarmente bassa per una scommessa di mercato. Un dato che evidenzia come l'ipotesi venga considerata molto concreta dagli operatori. Il confronto con le altre possibili destinazioni rafforza ulteriormente il concetto: le concorrenti interessate al giocatore vengono infatti quotate oltre 6.00. Dunque, se l'Inter è pronta a fare un investimento importante per questa scommessa, meglio che gli scommettitori evitino visto che non guadagnerebbero un granché.

Sezione: News / Data: Gio 04 giugno 2026 alle 14:19
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.