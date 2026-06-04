Stando a quanto risulta a HellasLive.it, il responsabile dell’area medica e sanitaria del Verona, Pietro Gatto, è pronto a dire addio al club, a un anno dalla scadenza del suo contratto.

Gatto ha comunicato la volontà di chiudere anzitempo l’accordo sostanzialmente per due motivi, secondo i colleghi: la mancanza di chiarezza e progettualità della società scaligera e la chiamata dell'Inter campione d'Italia che gli ha proposto un biennale.



