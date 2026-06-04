Piotr Zieliński è contento a metà per il pareggio strappato all'ultimo respiro dalla Nazionale polacca contro la Nigeria: "Penso che sia andata meglio rispetto alla partita precedente contro l'Ucraina, quando abbiamo perso. Abbiamo creato più occasioni del nostro avversario. Alla fine, siamo riusciti a trovare il pareggio, ma penso che meritassimo di vincere", ha dichiarato il centrocampista dell'Inter, a margine del 2-2 di Varsavia, parlando con a Gol24.pl.

"Ci è mancata l'efficacia, prima di tutto - ha aggiunto Zielu -. Abbiamo creato occasioni e alcune sono state davvero buone e chiare. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle. Possiamo sicuramente trarre alcune conclusioni da questi due impegni, anche se erano gare amichevoli. Adesso dobbiamo sistemare tutto, abbiamo un po' di tempo. Ora ci concentriamo sul riposo, sul ricaricare le pile, prima della nuova stagione. Vogliamo imboccare la strada della vittoria con la Nazionale a settembre".