Piotr Zieliński è contento a metà per il pareggio strappato all'ultimo respiro dalla Nazionale polacca contro la Nigeria: "Penso che sia andata meglio rispetto alla partita precedente contro l'Ucraina, quando abbiamo perso. Abbiamo creato più occasioni del nostro avversario. Alla fine, siamo riusciti a trovare il pareggio, ma penso che meritassimo di vincere", ha dichiarato il centrocampista dell'Inter, a margine del 2-2 di Varsavia, parlando con a Gol24.pl.

"Ci è mancata l'efficacia, prima di tutto - ha aggiunto Zielu -. Abbiamo creato occasioni e alcune sono state davvero buone e chiare. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle. Possiamo sicuramente trarre alcune conclusioni da questi due impegni, anche se erano gare amichevoli. Adesso dobbiamo sistemare tutto, abbiamo un po' di tempo. Ora ci concentriamo sul riposo, sul ricaricare le pile, prima della nuova stagione. Vogliamo imboccare la strada della vittoria con la Nazionale a settembre". 

Sezione: News / Data: Gio 04 giugno 2026 alle 13:59 / Fonte: gol24.pl
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.