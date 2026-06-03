In piena campagna elettorale, Florentino Pérez ha illustrato il suo programma al quotidiano spagnolo AS, svelando le sue prime mosse sul mercato, in caso di conferma come presidente del Real Madrid: "Stiamo lavorando su tutti questi acquisti. Vi posso assicurare che, se rimarrò presidente del Real Madrid, uno dei più grandi difensori al mondo, Konaté, giocherà per il Real Madrid, a partire dalla prossima stagione. E non sarà l'unico difensore di alto livello ad arrivare se continuerò a guidare il Real Madrid", ha assicurato.

Prima di fare un'altra promessa: "Mourinho è uno dei più grandi allenatori al mondo ed è stato molto importante per il Real Madrid durante il periodo in cui è stato con noi. È stato l'allenatore di quella famosa stagione da record in campionato. Ha instillato un altissimo livello di competitività nella squadra, e questo è stato fondamentale per tutto ciò che abbiamo ottenuto in seguito. Mourinho e Konaté sono i miei primi acquisti".

A proposito del futuro di Nico Paz, Perez ha concluso: "E' uno di quei grandi giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile e ora corteggiato da importanti club europei. Ha disputato una stagione fantastica con il Como in Italia e, come sapete, abbiamo l'opportunità di ingaggiarlo quest'anno. Prenderemo la decisione insieme all'allenatore e allo staff tecnico".