Giornata di riposo oggi per i calciatori nerazzurri dopo la rotonda vittoria per 5-0 ieri a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La prossima partita, sabato 14 febbraio al Meazza contro la Juventus, verrà preparata a partire da domani pomeriggio, quando la squadra si ritroverà al BPER Training Centre e quando, come da programma, si uniranno al gruppo anche Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, ormai guariti dai rispettivi problemi muscolari. 

Sezione: Da Appiano / Data: Lun 09 febbraio 2026 alle 12:47
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
