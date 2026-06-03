Nessuna sorpresa rispetto alla presenza o meno in campo da titolari dei tre interisti coinvolti questa sera nei rispettivi match amichevoli delle loro nazionali. Come annunciato ieri da Jan Urban, ct della Polonia, Piotr Zielinski è confermatissimo nell'11 titolare che sfiderà la Nigeria anche per cercare di riscattare il brutto 2-0 contro l'Ucraina di domenica scorsa.
Stesso discorso per Francesco Pio Esposito, che partirà dal via nel test tra la Nazionale italiana sperimentale di Silvio Baldini, ct ad interim degli azzurri, e il Lussemburgo.
Tribuna, invece, per Denzel Dumfries che non parteciperà alla sfida che metterà i Paesi Bassi di fronte all'Algeria per via della squalifica che rimediò contro l'Ecuador lo scorso 31 marzo. Non c'entra, dunque, il mercato per l'ex PSV, ormai a un passo dal trasferimento al Real Madrid. Al suo posto, l'Inter sogna di ingaggiare Marco Palestra, questa sera in panchina allo Stade de Luxembourg per un problema fisico.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 21:14 Chiellini ufficializza l'addio a Vlahovic ma aggiunge: "Non rimarrà in Italia"
- 20:57 Abodi: "Pio Esposito, presenza in Nazionale dal forte significato"
- 20:43 Costa d'Avorio, Faé: "Francia formidabile, ma non dico che è favorita perché..."
- 20:29 L'Équipe - Domani Francia-Costa d'Avorio: Thuram probabile titolare
- 20:15 Olé - Argentina, prima formazione provata negli USA: Lautaro c'è
- 20:00 Nico Paz: "Ultimi giorni di recupero". Smentita o auspicio?
- 19:45 InterNazionali - Esposito e Zielinski titolari. Dumfries out, Palestra in panca
- 19:30 Francia, Deschamps: "Tutti vogliono essere titolari. Contro il Senegal..."
- 19:15 Ansia Argentina: Mondiali a rischio per il gioiellino Nico Paz
- 19:00 Rivivi la diretta! DUMFRIES al REAL MADRID, ore DECISIVE per PALESTRA: l'INTER prova a CHIUDERE! L'AGENTE a MILANO
- 18:47 Europeo U17, l'Italia sogna la finale. Franceschini: "Spagna? Ho detto ai miei di non pensarci"
- 18:33 Croazia ko col Belgio, Dalic: "So che le aspettative sono alte"
- 18:18 Juve in testa, poi Inter e Milan: ascolti tv, la classifica della Serie A 2025/26
- 18:03 Vulcano, ex match-analyst Inter: "De Boer parlava col traduttore e..."
- 17:49 videoEsposito come Rooney: è il volto immagine del celebre spot Nike
- 17:35 Abodi: "Con EURO2032 faremo dell'Italia il centro del mondo"
- 17:21 Cordoba rappresenta l'Inter in Cina con il partner Rept Battero
- 17:07 Da Roma - Mancini-Inter, arrivano smentite: rinnoverà con i giallorossi
- 16:53 fcinPalestra, l'Inter prepara la nuova offerta. Ruolo chiave per Lucci
- 16:33 Zazzaroni: "Palestra-Inter, tre motivi per il sì. L'Atalanta ha chiesto 53 mln"
- 16:23 Il Liverpool coccola Curtis Jones: è 93° in una speciale classifica dei Reds
- 16:08 Argentina, Scaloni lavora alla formazione per l'Algeria: Lautaro scalpita
- 15:54 PSG, Al-Khelaifi: "Una Champions è storia, due di fila sono leggenda"
- 15:40 Icardi batte Wanda in tribunale: niente maxi assegno da 250mila euro
- 15:26 La Stampa - Vlahovic, addio Juve. Inter pronta alla zampata
- 15:19 Asllani: "Al Besiktas quasi sempre titolare, sono davvero contento"
- 15:05 Non solo il Como: anche il Torino valuta Seba Esposito
- 14:50 Bergomi e l'incontro con Mattarella: "Gli ho chiesto la fede calcistica e lui..."
- 14:36 Dumfries ricorda il caldo negli USA: "A Charlotte qualcosa di incredibile"
- 14:21 Dumfries al Real Madrid, pronti i contributi di solidarietà per i club formatori
- 14:08 Capolinea Vlahovic-Juve: le strade del serbo e dei bianconeri si separano
- 14:00 Palestra, momento cruciale in arrivo? L'agente del giocatore è a Milano
- 13:54 UFFICIALE - Il Napoli riscatta Hojlund: operazione da 50 mln completata
- 13:41 Ranocchia: "Mai avuto dubbi su Chivu. Napoli e Juve rivali, ma l'Inter è lontana"
- 13:27 SM - L'Inter ha fretta per Palestra e punta sul sì del ragazzo
- 13:13 Acimovic: "Topalovic vuole la Slovenia. Presto la chance in prima squadra"
- 12:59 Lautaro vince contro l'ex agente, il legale: "Confermato un principio"
- 12:45 Lautaro vince anche in tribunale: respinta richiesta di 8 mln dell'ex agente
- 12:33 Conte saluta Napoli: "Due anni vincenti e di grande passione"
- 12:25 Sky - Dumfries, Inter e Real Madrid in contatto per andare oltre la clausola
- 12:13 Calhanoglu, la grande promessa elettorale di Safi per il Fenerbahçe
- 12:00 videoADDIO DUMFRIES senza RIMPIANTI. Da REIETTO a IDOLO: grazie DENZEL!
- 11:50 Il trionfo di Lautaro e dell'Argentina in Qatar, ricordo amaro per Deschamps
- 11:40 Sommer, futuro da investitore: il portiere punta un club portoghese
- 11:34 Svizzera, parte l'avventura Mondiale: Akanji & co. sbarcati in California
- 11:20 Real Madrid, Florentino Perez prepara il terreno per i colpi di mercato
- 11:11 Goretzka, sorpasso Inter sul Milan. I bookies vedono nerazzurro
- 10:59 Niente riscatto, Simone Cinquegrano fa ritorno al Sassuolo
- 10:47 Dumfries al Real Madrid, oltre 18 milioni di plusvalenza per l'Inter
- 10:36 Costo rosa, un po' di conti: quanto potrà alzare l'asticella l'Inter?
- 10:24 La Repubblica - Difesa Inter, tre ipotesi concrete in difesa. Ma non solo
- 10:11 Inter, tentativo per Ederson: ecco perché i nerazzurri si sono tirati indietro
- 09:57 TS - Palestra, l'Inter punta sugli azzurri. Ma occhio al City
- 09:45 Il Messaggero Veneto - Solet, si studia la formula. L'Udinese ha individuato il sostituto
- 09:36 Dumfries-Real, si fa tutto prima delle elezioni. E ora l'Inter ha fretta per Palestra
- 09:22 GdS - Inter su Solet, ma occhio a Bisseck: due ipotesi portano a Roma
- 09:08 GdS - Lifting Inter: con Palestra-Dumfries sarebbero -56 anni in dodici mesi
- 08:54 GdS - Cassa con Dumfries-Esposito, ma c'è Akanji: quanto resta all'Inter?
- 08:40 GdS - Chivu ha chiesto De Vrij: proposto il rinnovo, palla al giocatore
- 08:30 CdS - Inter, primi accordi per le cessioni: Kamaté va in Belgio
- 08:20 TS - Provedel non sta nella pelle: bozza di accordo con l'Inter
- 08:10 CdS - Palestra-Inter, si cerca il sì del giocatore: la sensazione è che...
- 08:00 GdS - Dumfries, scelta fatta da un mese. Il nodo elezioni e la chiamata di Mou
- 00:40 Onda Cero - Asse di fuoco Madrid-Milano: opzione Inter per Dani Carvajal
- 00:00 Prendere o lasciare
- 23:58 Muharemovic, l'Inter si ferma e ora un pensiero lo fa il Como
- 23:42 SI - Cambiaso, la Juventus parla con l'Inter. E punta Carlos Augusto
- 23:38 Spettacolo interrotto per Altobelli: U. Brescia-Ascoli sospesa per maltempo
- 23:24 Solo 20 mln per Dumfries, Romano: "Ricordiamoci però che due anni fa..."
- 23:10 Ciao Dumfries, carta Cocchi per Palestra. E si ripensa a Mancini