Nessuna sorpresa rispetto alla presenza o meno in campo da titolari dei tre interisti coinvolti questa sera nei rispettivi match amichevoli delle loro nazionali. Come annunciato ieri da Jan Urban, ct della Polonia, Piotr Zielinski è confermatissimo nell'11 titolare che sfiderà la Nigeria anche per cercare di riscattare il brutto 2-0 contro l'Ucraina di domenica scorsa.

Stesso discorso per Francesco Pio Esposito, che partirà dal via nel test tra la Nazionale italiana sperimentale di Silvio Baldini, ct ad interim degli azzurri, e il Lussemburgo.

Tribuna, invece, per Denzel Dumfries che non parteciperà alla sfida che metterà i Paesi Bassi di fronte all'Algeria per via della squalifica che rimediò contro l'Ecuador lo scorso 31 marzo. Non c'entra, dunque, il mercato per l'ex PSV, ormai a un passo dal trasferimento al Real Madrid. Al suo posto, l'Inter sogna di ingaggiare Marco Palestra, questa sera in panchina allo Stade de Luxembourg per un problema fisico.  

Sezione: Copertina / Data: Mer 03 giugno 2026 alle 19:45
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.