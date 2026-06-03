Per un Denzel Dumfries pronto a lasciare Milano per andare al Real Madrid, per un altro giocatore si prospetta un viaggio in direzione opposta. L'emittente spagnola Onda Cero lancia infatti l'indiscrezione: Dani Carvajal, prossimo a lasciare le Merengues dove sarebbe sostituito proprio da Dumfries, potrebbe prendere il suo posto nella rosa dell'Inter, visto che quella nerazzurra sembra essere un'opzione valida per il suo futuro. Resta da capire se si tratta di una voce come tante oppure se può trasformarsi in qualcosa di concreto. 

Sezione: News / Data: Mer 03 giugno 2026 alle 00:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.