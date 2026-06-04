Pomeriggio movimentato nella sede dell'Inter. Chivu è uscito dopo quattro ore al termine dell'incontro con la dirigenza per ultimare gli ultimi dettagli del rinnovo e pianificare il mercato estivo. Manca solo l'annuncio ufficiale del prolungamento di contratto, atteso nei prossimi giorni.

Cresce la fiducia sul fronte Palestra, in queste ore l'Inter cercherà di ridurre la distanza economica con l'Atalanta. Ma il club nerazzurro ha incassato la preferenza del laterale azzurro. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 04 giugno 2026 alle 18:41
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.