Ivan Provedel è il portiere scelto dall'Inter per fare da vice a Josep Martinez nella prossima stagione. Il classe '94 ha dato la sua disponibilità al trasferimento a Milano, dove lo attende un contratto fino al 2028 con opzione per un'altra stagione. C'è però da trovare l'intesa con la Lazio visto che Provedel ha ancora un anno di contratto.

In tal senso, come informa Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro conta di non investire più di 2-3 milioni di euro per il cartellino. Dopo l'incontro a Formello tra l'agente dell'estremo difensore e la Lazio, dunque, il club milanese si avvicina sempre di più alla chiusura dell'operazione. 

Sezione: News / Data: Gio 04 giugno 2026 alle 00:16
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.