Marco Palestra sembra più vicino ad approdare all'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si sono mossi con largo anticipo e stanno per incassare 20 milioni di euro pr la cessione di Dumfries al Real Madrid. Ne dovranno aggiungere altri 30, probabilmente sottraendo il valore di Matteo Cocchi che farà da contropartita, però guadagneranno in termini di ingaggio: da 8 lordi a 4 lordi, che dovrebbe guadagnare Palestra, con un ulteriore abbassamento del monte ingaggi molto gradito a Oaktree. Per ora la proposta dell'Inter è salita a 42 più bonus, ma l'Atalanta è rimasta a 50.

Palestra-Inter, la preferenza del giocatore

Chivu ha già avuto modo di parlare con Palestra al termine di Inter-Cagliari e gli ha fatto i complimenti, così come hanno parlato col ragazzo i compagni di nazionale durante i playoff mondiali. L'accordo economico non dovrebbe essere un problema, Palestra guadagna 280mila euro e andrà a prendere 2 milioni per un quinquennale. Inoltre il diretto interessato ha fatto capire anche al suo entourage di volere l'Italia, preferendola alla Premier League. Potrebbe seguire un percorso simile a quello fatto da Barella nel 2019 dopo aver giocato a Cagliari.

Palestra-Inter, Dumfries fa posto al nuovo arrivo

A fargli spazio, come detto, sarà Denzel Dumfries. La rosea conferma che Inter e Real Madrid stanno parlando per anticipare i tempi della clausola, attiva dal 1° al 15 luglio. In questo modo il trasferimento potrebbe concretizzarsi prima e potrebbero cambiare anche le modalità di pagamento della clausola.