L'Inter ha maturato un'idea sul reparto portieri nelle ultime settimane: tenere Pepo Martinez, promuovendolo al ruolo di titolare al posto di quello Yann Sommer che dirà addio, per poi ingaggiare un vice di esperienza. Un numero 12 che, secondo quanto confermato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, risponde al nome di Ivan Provedel, con il quale i nerazzurri hanno già trovato un accordo. Manca l'intesa con la Lazio, un'intesa che in Viale della Liberazione contano di trovare nelle prossime settimane.

Spostandosi al centrocampo, il giornalista ha parlato anche del futuro di Davide Frattesi definendolo 'difficile da decifrare' dopo che il giocatore, lo scorso gennaio, aveva accarezzato l'idea di lasciare Milano per il Nottingham Forest. La pista da seguire, secondo Moretto, è la solita, quella che porta alla Roma, anche per la stima che Gian Piero Gasperini nutre nei confronti del giocatore. Ma non solo: a centrocampo, probabilmente, in casa giallorossa si libererà un posto visto che Manu Koné è il maggior indiziato per essere 'sacrificato' sull'altare del Fair Play Finanziario. E a quel punto potrebbe tornare di moda Frattesi.