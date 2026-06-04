La situazione dei portieri in casa Lazio è molto incerta. Ieri il nuovo allenatore, Gennaro Gattuso, che prenderà il timone da Maurizio Sarri, è stato a Formello per la prima volta e ha avuto modo di parlare anche con Ivan Provedel, tra i nomi che ruotano attorno all'Inter come alternativa a Josep Martinez, che sembra destinato a diventare il nuovo titolare.

Provedel, futuro in bilico alla Lazio

"In bilico c’è anche Provedel, che Rino ieri ha incrociato a Formello - si legge oggi sul Corriere dello Sport - Ha ripreso a lavorare dopo l’infortunio alla spalla. Ha offerte da Inter e Bologna, la Lazio non ha mai pensato al rinnovo. E Provedel non può che valutare il mercato essendo in scadenza nel 2027 come Romagnoli. In ballo c’è pure il futuro di Mandas, non ancora riscattato dal Bournemouth. Ne può rimanere solo uno tra lui e Ivan".

Una Lazio smontata

Nell'articolo non manca una forte critica alla gestione Lotito. "Partire senza Romagnoli, e forse senza Provedel, vuol dire continuare a smontare pezzo per pezzo la Lazio dei big dopo l’addio di Guendouzi e Castellanos a gennaio. E non regge l’alibi che sono i giocatori capricciosi a voler andare via, è una fuga. Gli ennesimi addii ampliano lo scollamento, sempre più vistoso, tra le promesse di rilancio e la realtà della Lazio attuale".