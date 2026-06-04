Cresce la fiducia sul sì di Stefan de Vrij alla proposta di rinnovo attuale da parte dell'Inter. Il difensore, suo malgrado in vacanza dopo aver perso il treno per il Mondiale a causa dell'infortunio nell'ultima partita di campionato contro il Bologna, haa ricevuto alcune offerte dall'estero ma ad oggi sembra orientato, come informa TMW, a rimanere un'altra stagione a Milano dove si trova bene. Pur sapendo che guadagnerebbe decisamente meno rispetto agli attuali 3,8 milioni, probabilmente la metà o poco più come accadrà a Henrikh Mkhitaryan, che ha già accettato la proposta.

Senza Francesco Acerbi, De Vrij sarà la prima opzione dalla panchina per Cristian Chivu nel ruolo di centrale della difesa a tre.

Sezione: Focus / Data: Gio 04 giugno 2026 alle 14:43
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.