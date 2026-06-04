Via Denzel Dumfries, dentro Marco Palestra. In estrema sintesi, è questo che l'Inter ha in mente dopo aver ricevuto la notizia da Madrid sulla partenza del neerlandese, che ha imposto un'accelerazione sul fronte dell'azzurro. La situazione è nota: l'Atalanta chiede 50 milioni, l'Inter conta di spenderne meno. Ma anche andando a investire questa cifra, sarebbe un'operazione assolutamente sostenibile, come evidenzia la Gazzetta dello Sport. Intanto, la cessione di Dumfries al Real porterà in dota 20 milioni, riducendo a 30 milioni l'esborso. In più, questa cifra dovrebbe ridursi ulteriormente inserendo il classe 2007 Matteo Cocchi nell'operzione. Dettaglio significativo, la differenza di stipendio: 8 milioni lordi per Dumfries, 4 milioni lordi per Palestra, un boost all'abbassamento dei costi tanto gradito a Oaktree. Ultimo dettaglio, meno economico ma altrettanto importante: chi saluta ha 30 anni, chi arriverebbe 21, come Pio Esposito, entrambi nel giro della Nazionale azzurra. Ergo, l'investimento si ripagherà negli anni se tutto andrà come deve.

SULLE ORME DI BARELLA

Tornando alla trattativa, il vantaggio dell'Inter è il tempismo. I nerazzurri si sono mossi con grande anticipo, Cristian Chivu ha parlato con il ragazzo durante l'ultimo Inter-Cagliari facendogli i complimenti, la dirigenza si è fatta avanti con offerte all'Atalanta rispettando il protocollo. Inoltre Palestra ha fatto capire che vorrebbe restare in Italia, a dispetto dell'interesse proveniente dalla Premier League. E in questa fermezza probabilmente c'è anche il confronto con gli azzurri nerazzurri, i vari Nicolò Barella, Federico Dimarco, Alessandro Bastoni e il già citato Esposito. Inter priorità dunque per il laterale di Buccinasco, che vedrà lo stipendio crescere dagli attuali 280 mila euro ai 2 milioni che guadagnerebbe a Milano. Curiosità: se l'affare andasse in porto, Palestra seguirebbe le orme di Barella, anche lui arrivato all'Inter dal Cagliari.