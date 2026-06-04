Sirene estere e non solo per Matteo Spinaccè, attaccante classe 2006 dell'Inter che in questa stagione ha totalizzato 29 presenze, sei gol e due assist nell'esperienza con l'Under 23 nerazzurra guidata da Stefano Vecchi. 

Oltre a Gent, Westerlo e Zwolle, club stranieri di cui si era già parlato nei giorni scorsi, il giovane centravanti sarebbe finito anche nel mirino di VicenzaCarrarese, società di Serie B. Lo riferiscono i colleghi di Sky Sport. 

Sezione: Mercato / Data: Gio 04 giugno 2026 alle 15:23
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.