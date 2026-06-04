Sirene estere e non solo per Matteo Spinaccè, attaccante classe 2006 dell'Inter che in questa stagione ha totalizzato 29 presenze, sei gol e due assist nell'esperienza con l'Under 23 nerazzurra guidata da Stefano Vecchi.

Oltre a Gent, Westerlo e Zwolle, club stranieri di cui si era già parlato nei giorni scorsi, il giovane centravanti sarebbe finito anche nel mirino di Vicenza e Carrarese, società di Serie B. Lo riferiscono i colleghi di Sky Sport.