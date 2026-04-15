Dopo il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu, oggi l'Inter è tornata ad allenarsi alla Pinetina per preparare la sfida di campionato contro il Cagliari, in programma venerdì sera, a San Siro. Come detto nel corso della giornata, il tecnico romeno ha diretto la seduta con il gruppo al completo, ad eccezione di Lautaro Martinez e Yann Bisseck, che saranno entrambi indisponibili dopodomani. Di seguito alcune immagini della seduta odierna proposte dal club su X.