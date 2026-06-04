Il nome di Marco Palestra ha attirato le mire di tantissime pretendenti, in Italia e all'estero. L'Inter sembra però aver messo un piede davanti a tutte, anche se un'intesa con l'Atalanta va ancora trovata.

Palestra-Inter, la strategia dei nerazzurri

Secondo il Corriere della Sera, "il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio lavorano su più dossier contemporaneamente: consapevoli dell’imminente addio di Denzel Dumfries che ha trovato con il Real Madrid l’accordo per mettersi a disposizione di Mourinho, si sono intensificati i contatti con l’Atalanta. I nerazzurri — che già hanno messo sul piatto 40 milioni più 5 di bonus per l’esterno Marco Palestra, senza trovare un’intesa — dovranno alzare l’offerta. I Percassi hanno fissato a 50 milioni il prezzo. La chiave può essere rappresentata dal giovane Matteo Cocchi, il terzino 2007 da inserire nell’affare: guarda caso, oggi passerà sotto la gestione di Alessandro Lucci, lo stesso procuratore di Palestra".

Inter, non solo Palestra: le altre operazioni in ballo

"L’Inter è in pole per il talento ma occhio al Manchester City di Maresca e al sondaggio effettuato nelle ultime ore dalla Juventus. Spalletti stima l’esterno ma le cifre dell’operazione sembrano fuori mercato per i bianconeri. Peraltro la difesa dovrà essere ringiovanita, dopo l’addio di Acerbi: in corsa ci sono Oumar Solet da prelevare in prestito con obbligo dall’Udinese o Gianluca Mancini qualora non decollasse la trattativa per il rinnovo con la Roma. Evan Ndicka è la terza scelta. Fari accesi sul rinnovo di Cristian Chivu fino al 2028, con opzione per un altro anno: verrà ufficializzato entro la fine della settimana".