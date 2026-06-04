L’Italia Under 17 supera la Spagna in semifinale dopo una gara combattutissima conclusa sull’1-1 nei tempi regolamentari e decisa ai calci di rigore. Gli azzurrini conquistano così l’accesso alla finale contro il Belgio. in campo per 90' il nerazzurro Andrea Donato.

Croci porta avanti gli azzurrini, poi il pari spagnolo

La partita si sblocca nel finale del primo tempo grazie al gol di Croci al 42’. L’Italia riesce a mantenere il vantaggio fino al 77’, quando Urrestarazu firma il pareggio che rimanda tutto ai rigori.

Lupo decisivo dagli undici metri

Protagonista assoluto della serata il portiere Lupo, già autore di una parata su rigore durante i tempi regolamentari. Nella serie finale dagli undici metri ne neutralizza due, risultando determinante per il passaggio del turno.

Finale contro il Belgio

Gli azzurrini si dimostrano solidi anche dal dischetto e completano un successo di grande prestigio contro una delle selezioni più forti del torneo. In finale affronteranno il Belgio per il titolo europeo.

Il tabellino
ITALIA (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Donato, Varali, Albini (46' Dattilo); Biondini, Okon (89' Ballarin), Gasparello (58' Casagrande); Corigliano; Perillo (73' Landi), Croci (58' Rocca). Ct. Francheschini
SPAGNA (4-3-3): Guille Ponce; Exposito, Mario Diaz, Sergi Mayans, Pesquer; Tunkara, Zamorano (75' Fofana), Mencia; Badji (75' Urrestarazu), Roberto Tomas (57' Enzo Alves), Imga (65' Ruben Gomes). Ct. Sergio Garcia

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 04 giugno 2026 alle 21:50
Autore: Ludovica Ferrante
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