La sessione di allenamento della Nazionale argentina aperta al pubblico ha permesso ai giornalisti presenti di raccogliere qualche indizio in più circa le scelte di formazione che ha in mente il ct Lionel Scaloni in vista della gara di domenica contro l'Honduras, la prima delle due amichevoli sulla strada verso il Mondiale.

Due, secondo Tyc Sports, le novità rispetto all'undici testato lunedì, durante la prima seduta in terra americana dell'Albiceleste: Agustín Giay è stato spostato sulla fascia destra al posto di Nicolás Capaldo, mentre José Manuel López è stato provato al posto di Giuliano Simeone in attacco.

Con queste mosse, il modulo è passato da un 4-3-3 a un 4-4-2, con Rodrigo De Paul sulla fascia destra, Thiago Almada sul lato opposto e in mezzo lla cerniera formata dal duo Enzo Fernández-Alexis Mac Allister. Nonostante non sia una soluzione che di solito lo entusiasma, Scaloni ha sorpreso tutti schierando due punte, affiancando il Flaco López a Lautaro Martínez in attacco.

PROBABILE ARGENTINA:

Rulli; Giay, Otamendi, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez, José Manuel López.