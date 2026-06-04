Il calciomercato estivo è iniziato subito con tante trattative per l'Inter, che sta provando a sfruttare il vantaggio di avere già le idee chiare, un tecnico confermato e a cui a breve verrà ufficialmente rinnovato il contratto e un management ormai consolidato da diversi anni. Il primo obiettivo è quello di Marco Palestra. Oggi su Il Giorno arrivano aggiornamenti in tal senso, riguardanti la posizione di Matteo Cocchi, possibile contropartita nell'affare.

Palestra-Inter, Cocchi contropartita? La posizione del ragazzo

"Per avvicinarsi alle richieste della Dea, da via della Liberazione non si esclude l’inserimento di una contropartita come Matteo Cocchi, classe 2007, il cui procuratore (da ieri a Milano) è lo stesso di Palestra - si legge sul quotidiano -. Il ragazzo ha richieste in B e aspetta di sapere gli eventuali programmi da Bergamo sulla sua crescita per pronunciarsi sull’eventuale accordo".

La stagione di Cocchi con l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi e gli ultimi rumors

Cocchi viene da un'annata nella quale ha giocato prevalentemente in Serie C con l'Inter Under 23, ma è stato impiegato dal 1' anche in Coppa Italia in occasione della partita vinta contro il Torino. Nelle scorse settimane si è parlato effettivamente di possibili destinazioni nel campionato cadetto che gli garantirebbero un salto di categoria.