Nel corso di 'Supernova', il podcast di Alessandro Cattelan, Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha raccontato il legame forte con Gian Piero Gasperini nato sui campi di Zingonia e proseguito anche dopo che le strade dei due si sono separate calcisticamente: "Mi sono trovato benissimo con lui, abbiamo costruito un bel rapporto. Lo sento ancora ogni tanto, grazie a lui sono diventato un giocatore più forte che ha potuto giocare la Champions e in Nazionale. Lui ha portato tantissimi risultati, allora lo segui ciecamente".

Perché non ha funzionato all'Inter?

"In quello spogliatoio c'erano tanti campioni che, forse, hanno pensato: 'a me non serve questo lavoro'. Alla Juventus avrebbe fatto fatica. Alla Roma conosceva un paio di ragazzi, e il club giallorosso ha pensato potesse replicare le cose buone fatte a Bergamo portandoli in Champions. Secondo me, il gruppo lo ha seguito per quello. Io stesso ho fatto fatica a seguirlo nei primi mesi, avevo le gambe pesanti in alcune partite e non riuscivo a muovermi. Poi ti abitui e pensi: 'Ora riesco a spingere 90', prima solo 60''. Devi essere convinto del suo lavoro; se hai più talento, è meno convincente".