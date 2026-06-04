Nonostante la qualificazione in Champions League sfumata all'ultima giornata, la Juventus sta comunque lavorando alla sua campagna di rafforzamento. Di ieri la notizia della frattura con Dusan Vlahovic, il cui contratto andrà a scadere naturalmente a fine giugno. Da La Stampa, però, arrivano indicazioni riguardo ad altri profili seguiti.

La Juve ci prova per Carlos Augusto

"Uno nuovo ma non troppo è quello legato a Carlos Augusto, tornato prepotentemente nei radar della Juve - si legge -. I contatti con il suo agente Beppe Riso sono fluidi e portano avanti diversi argomenti, quello del brasiliano dell’Inter è uno di quelli più interessanti in questa fase: il rinnovo con il club nerazzurro non è ancora arrivato nonostante Cristian Chivu voglia trattenerlo. Ma dopo tre stagioni da riserva di lusso, Carlos Augusto vuole anche valutare tutto ciò che offre il mercato. E l’ipotesi bianconera non lo lascia indifferente, con la Juve che lo ha inserito in una short list tra i giocatori ideali per sostituire Andrea Cambiaso nel caso in cui alla fine fosse lui uno dei sacrificati sull’altare del mercato: proprio l’Inter si sta iscrivendo alla corsa per l’esterno bianconero".

L'Inter iscritta alla corsa per Cambiaso

"Ma se gli intrecci con l’Inter non si fermano a Carlos Augusto e Cambiaso, basti pensare al forte interesse nerazzurro per Gleison Bremer, ci sono poi anche i duelli di mercato tra le due rivali di sempre. C’è per esempio Marco Palestra a catalizzare l’attenzione in questo momento. L’esterno della Nazionale, esploso nel Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta, è stato seguito a lungo dalla Juve la scorsa estate: ritenuti troppi i 25-30 milioni chiesti in quel momento, non sono nulla rispetto alla valutazione attuale. Da qualche giorno è in carica Cristiano Giuntoli in qualità di ds, l’ex bianconero è stato chiaro riguardo alla richiesta per Palestra: 60 milioni, trattabili ma non troppo, sicuramente ne servono almeno 50 per convincere la famiglia Percassi. Troppi per la Juve in questo momento, anche perché c’è proprio l’Inter ad aver consolidato una posizione di grande vantaggio".