Non è andata giù a Ronald Koeman la sconfitta subita dalla Nazionale dei Paesi Bassi nell'amichevole contro l'Algeria: "Meglio perdere oggi che ai Mondiali? No - ha detto senza giri di parole il selezionatore degli Orange a NOS subito dopo l'1-0 del De Kuip -. Vincere dà sempre una certa sensazione, perdere è semplicemente brutto. Non dobbiamo certo farci prendere dal panico in questo momento, ma servirà curare nuovamente ogni dettaglio. Si potrebbe definire un campanello d'allarme".

"Detesto perdere, dobbiamo vincere questo tipo di partite in casa - ha aggiunto Koeman, che ieri sera ha dovuto rinunciare a un titolarissimo come Denzel Dumfries, indisponibile per squalifica -. Se non si decide una partita nei primi 25 minuti, si continua a giocare contro se stessi. Se hai quattro o cinque grandi occasioni, devi segnare un gol. E se questo non succede, non dovrebbe essere un problema. Ma dopo, abbiamo iniziato a giocare un calcio più difficile, e a volte ci è mancata l'aggressività e siamo stati un po' troppo soft".