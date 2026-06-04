L'indiscrezione di mercato del trasferimento ormai imminente di Denzel Dumfries al Real Madrid era già nota nel ritiro della Nazionale olandese prima che diventasse di dominio pubblico ieri mattina, dopo la notizia trapelata delle visite mediche effettuate dal laterale dell'Inter, vicino a Zeist, per conto dei blancos.

Il tema è stato ampiamente dibattuto ieri sera, a margine della gara amichevole del De Kuip tra gli Orange e l'Algeria, dal ct Ronald ma anche dai compagni di squadra di Dumfries. Tra cui Tijjani Reijnders, centrocampista del Manchester City, che dal 2023 al 2025 è stato avversario dell'ex PSV quando vestiva la maglia del Milan: "Naturalmente, ci siamo congratulati tutti con lui - ha detto a VoetbalPrimeur -. È un grande passo, se lo merita. Ha dimostrato di cosa è capace nelle ultime due stagioni, quindi il suo trasferimento è più che giustificato".