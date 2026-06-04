Lunga intervista di Federico Dimarco a CBS Sports Golazo, dove il laterale dell'Inter analizza la grande stagione appena conclusa con la conquista del Double a tinte nerazzurre e del titolo di MVP della Serie A: "È stato un anno incredibile, visto com'era finito l'anno scorso", esordisce il 32 interista.

Quanto è stato importante Chivu in questo processo?

"È stato molto importante anche perché durante l'anno ci sono stati dei momenti in cui magari non vincevi una partita e lui è stato bravo sempre a mantenere un equilibrio, a farci mantenere un equilibrio per cercare di rimanere sempre concentrati sul campo. A me personalmente all'inizio stagione mi ha aiutato perché era un periodo dove avevo perso la fiducia e lui mi ha detto delle parole forti, che ovviamente preferisco tenere per me, che però mi hanno aiutato a ritrovare quella scintilla che avevo perso".

E gli obiettivi per l'anno prossimo?

"Noi come Inter abbiamo sempre come primo obiettivo, e non ci siamo mai nascosti, di vincere il campionato. Ovviamente abbiamo la voglia e la consapevolezza che dobbiamo migliorare quello che è stato fatto quest'anno in Champions League. Sappiamo che è una competizione importante, bellissima. Abbiamo fatto due finali negli ultimi quattro anni. Penso che sia stato qualcosa di incredibile per questa squadra. Infatti quello che mi piace sempre ricordare è che comunque questo gruppo ha sempre dimostrato una forza incredibile perché anche nei momenti di difficoltà è sempre ripartito. Anzi, ne è sempre uscito più forte. Infatti è successo che quando abbiamo perso la finale con il City, l'anno dopo abbiamo vinto il campionato. È stato un insieme di cose, questa squadra ogni anno ha tirato fuori delle forze che magari non sapeva neanche di avere...".

Il Mondiale... senza l'Italia

"Faccio il tifo per i miei compagni di squadra perché ovviamente abbiamo passato dei momenti belli quest'anno e mi auguro che li passeranno anche loro al Mondiale. Però io ti dico onestamente che voglio un po' disintossicarmi in questo periodo. Voglio godermi le vacanze con la mia famiglia".