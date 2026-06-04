Il classico segreto di Pulcinella. Era nell'aria da tempo, con tanto di dichiarazioni dei protagonisti, ma adesso è ufficiale. Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli, dopo due stagioni in cui ha conquistato uno Scudetto e una Supercoppa italiana. L'annuncio arriva direttamente dal club azzurro attraverso il proprio sito:

"La SSC Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i Suoi collaboratori.

Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre.

All’allenatore ed al suo staff i nostri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare.

Grazie, mister!".