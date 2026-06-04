Dopo la parata con circa 400 mila tifosi per le strade di Milano per festeggiare il 21esimo Scudetto e la decima Coppa Italia della storia dell'Inter, i festeggiamenti continuano. Il prossimo appuntamento è il 28 giugno, presso il centro sportivo 'Sandro Pertini' a Cornaredo, dove è in programma la festa della Curva Nord, oggi ribattezzata Secondo Anello Verde. Incontro ormai tradizionale, quest'anno ancora più gradito perché c'è molto da celebrare.

I dettagli del programma non sono stati ancora comunicati, per ora attraverso i canali social del tifo organizzato nerazzurro sono stati annunciati solo data e location. Ma oltre a striscioni, fumogeni e bandiere saranno organizzate tante attività per bambini e famiglie, in modo da rendere l'evento più inclusivo. A chiusura dell'evento, gli immancabili fuochi d'artificio.

Sezione: News / Data: Gio 04 giugno 2026 alle 16:50
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.