Dopo la parata con circa 400 mila tifosi per le strade di Milano per festeggiare il 21esimo Scudetto e la decima Coppa Italia della storia dell'Inter, i festeggiamenti continuano. Il prossimo appuntamento è il 28 giugno, presso il centro sportivo 'Sandro Pertini' a Cornaredo, dove è in programma la festa della Curva Nord, oggi ribattezzata Secondo Anello Verde. Incontro ormai tradizionale, quest'anno ancora più gradito perché c'è molto da celebrare.

I dettagli del programma non sono stati ancora comunicati, per ora attraverso i canali social del tifo organizzato nerazzurro sono stati annunciati solo data e location. Ma oltre a striscioni, fumogeni e bandiere saranno organizzate tante attività per bambini e famiglie, in modo da rendere l'evento più inclusivo. A chiusura dell'evento, gli immancabili fuochi d'artificio.