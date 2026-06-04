Si parla di mercato nell'edizione odierna di Sportmediaset e l'attenzione va anche alle mosse dell'Inter, a partire dal discorso in difesa e dai possibili intrecci con la Roma che deve realizzare plusvalenze per 50-60 milioni entro il 30 giugno. Un'opzione potrebbe essere Evan N'Dicka, ma il club giallorosso non considererebbe proposte inferiori ai 35 milioni per il centrale. L'alternativa potrebbe essere Gianluca Mancini che ha il contratto in scadenza nel 2027 e ad oggi non c'è fluidità per il rinnovo. La strategia dell'Inter potrebbe essere offrire Davide Frattesi, che ha lo stesso agente del difensore 29enne della Roma. Poi c'è sempre Oumar Solet sullo sfondo, che dovrebbe arrivare inizialmente in prestito oneroso dopo che avrà prolungato il contratto di un anno.

Capitolo Marco Palestra: secondo verifiche di Sportmediaset, l'Atalanta chiede 60 milioni di euro e non è disposta a scendere più di tanto, al massimo 55 con inserimento di bonus. L'Inter finora è arrivata a 42 milioni più 3 di bonus, che però non è l'offerta giusta. Le parti continueranno a sentirsi, c'è fiducia nella dirigenza di Viale della Liberazione perché il ragazzo ha messo proprio l'Inter in cima alle sue preferenze, accantonando le ipotesi dalla Premier League. Una volontà che potrà essere determinante.