Questa a sera, a Nantes, Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny si ritroveranno in campo da avversari nell'amichevole tra Francia e Costa d'Avorio sulla strada verso il Mondiale 2026. I due compagni di squadra dell'Inter, reduci da una stagione ricca di soddisfazioni personali, impreziosita dalla vittoria del doblete nazionali, ieri si sono incrociati e salutati nel tunnel che conduce al campo dello Stadio della Beaujoire. Dove, alle 21.10, potrebbero sfidarsi da titolari: secondo l'Equipe, Tikus dovrebbe completare il quartetto con Michael Olise, Rayan Cherki e Kylian Mbappé, mentre l'ex giocatore del Parma sogna l'esordio assoluto con la selezione degli Elefanti, lui che in passato aveva vestito per due volte la maglia delle giovanili francesi.

𝘾𝙚 𝙦𝙪𝙚 𝙫𝙤𝙪𝙨 𝙣'𝙖𝙫𝙚𝙯 𝙥𝙖𝙨 𝙫𝙪 𝙝𝙞𝙚𝙧...



𝙇𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙞𝙨𝙨𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙙𝙚𝙧𝙣𝙞𝙚̀𝙧𝙚 𝙨𝙚́𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙙’𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙞̂𝙣𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙖𝙫𝙖𝙣𝙩 𝙡𝙚 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 𝙙𝙪 𝙟𝙤𝙪𝙧 #ElephantsEnMarche #TousDerriereLesElephants #CDM2026 pic.twitter.com/ZYYdavArQZ — Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮 (@equipenatciv) June 4, 2026