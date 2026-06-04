Questa a sera, a Nantes, Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny si ritroveranno in campo da avversari nell'amichevole tra Francia e Costa d'Avorio sulla strada verso il Mondiale 2026. I due compagni di squadra dell'Inter, reduci da una stagione ricca di soddisfazioni personali, impreziosita dalla vittoria del doblete nazionali, ieri si sono incrociati e salutati nel tunnel che conduce al campo dello Stadio della Beaujoire. Dove, alle 21.10, potrebbero sfidarsi da titolari: secondo l'Equipe, Tikus dovrebbe completare il quartetto con Michael Olise, Rayan Cherki e Kylian Mbappé, mentre l'ex giocatore del Parma sogna l'esordio assoluto con la selezione degli Elefanti, lui che in passato aveva vestito per due volte la maglia delle giovanili francesi.

Sezione: Multimedia / Data: Gio 04 giugno 2026 alle 13:11
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.