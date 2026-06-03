Francesco Pio Esposito è rimasto in campo 75', prima di lasciare il posto a Francesco Camarda, nell'amichevole che la Nazionale italiana sperimentale di Silvio Baldini, ct ad interim degli azzurri, ha vinto 1-0 con il Lussmburgo. Buoni spunti per l'attaccante dell'Inter che nel primo tempo ha provato a sfondare la difesa dei padroni di casa prima con un colpo di tacco poi con una rovesciata acrobatica, due giocate che si sono risoltiein un nulla di fatto. Pregevole anche il passaggio non sfruttato da Niccolò Pisilli. A inizio ripresa, allo scoccare del 49', i ruoli si sono invertiti con epilogo ben diverso: cross dalla bandierina del romanista, incornata sul primo palo di Espo che batte Anthony Moris e mette a segno il suo quarto gol con la maglia della selezione maggiore. Un gol che, alla fine, risulta decisivo.