Pochi minuti fa, dopo circa quattro ore di vertice, Cristian Chivu ha lasciato la sede dell'Inter, come testimoniato dal video girato dal nostro inviato presente in Viale della Liberazione. Il tecnico nerazzurro rinnoverà il contratto con il club fino al 30 giugno 2028, da non escludere che oggi (oltre a delle interviste programmate con certe emittenti) si sia anche fatto il punto sulle strategie di mercato da attuare nella sessione estiva sia in uscita che in entrata, dove il nome più caldo resta quello di Marco Palestra dell'Atalanta. 

Sezione: Focus / Data: Gio 04 giugno 2026 alle 17:31
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.