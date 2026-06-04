Pochi minuti fa, dopo circa quattro ore di vertice, Cristian Chivu ha lasciato la sede dell'Inter, come testimoniato dal video girato dal nostro inviato presente in Viale della Liberazione. Il tecnico nerazzurro rinnoverà il contratto con il club fino al 30 giugno 2028, da non escludere che oggi (oltre a delle interviste programmate con certe emittenti) si sia anche fatto il punto sulle strategie di mercato da attuare nella sessione estiva sia in uscita che in entrata, dove il nome più caldo resta quello di Marco Palestra dell'Atalanta.

Incontro terminato: Chivu lascia la sede dell’Inter ️ pic.twitter.com/wig4KxD77h — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 4, 2026